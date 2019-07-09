Хмеймим, Сирия, , 22:42 — REGNUM

Шесть населённых пунктов на территории двух сирийских провинций обстреляны боевиками за последние сутки, сообщил 9 июля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Обстрелам подверглись поселения в провинциях Хама и Латакия.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов: Хуайджет-Эс-Сейль, Джалама, Эль-Хуаш, Калъат-Эль-Мудик провинции Хама, а также населенных пунктов Бейд-Джнауро и Эль-Арейм провинции Латакия», — сказал Алексей Бакин.

Стоит отметить, что ранее сирийские СМИ сообщили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрела реактивными снарядами провинции Хама.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Франция и Британия расширят своё военное присутствие на земле Сирии