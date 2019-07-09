Киев, 9 июля 2019, 22:24 — REGNUM
Генеральная прокуратура Украины возбудила против телеканала NewsOne второе уголовное дело, на этот раз по статье «Финансирование терроризма». Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, телеканал NewsOne якобы связан с российским «Промсвязьбанком», который, в свою очередь, является уполномоченным банком для финансирования государственного оборонного заказа «страны-агрессора».
Напомним, что телеканал NewsOne попытался вместе с российским телеканалом «Россия 1» организовать телемост Москва — Киев под названием «Надо поговорить!». Организаторы предполагали дать возможность поговорить между собой простым гражданам России и Украины без политиков и глядя в глаза друг другу.
Предполагалось, что телемост состоится 12 июня, о планах его проведения было объявлено 7 июня. Но в тот же день на телеканал NewsOne начало оказываться давление, в том числе со стороны властей. В итоге, под давлением телеканал был вынужден отказаться от планов проведения телемоста.
Против NewsOne было возбуждено дело о государственной измене за то, что телеканал якобы пытался осуществлять «психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности» посредством этого самого телемоста.
Кроме того, был поставлен вопрос о лишении телеканала лицензии.
Теперь генпрокуратура возбудила против NewsOne второе дело, на этот раз о финансировании терроризма.
Руководство и собственники телеканала все обвинения отвергают.