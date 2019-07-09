Душанбе, , 21:33 — REGNUM

В конце июля 2019 года в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, который находится на границе с Афганистаном, пройдут совместные антитеррористические учения китайских и таджикистанских военных. Об этом сегодня, 9 июля, сообщил начальник пресс-центра министерства обороны Таджикистана Ориф Нозимиён.

Минобороны России

По его словам, ожидается, что в учениях примут участие силы ВВС, ПВО и сухопутных войск Таджикистана.

По сведениям источника «Азия-Плюс» в оборонном ведомстве Таджикистана, в учениях будет участвовать одна рота народно-освободительной армии Китая. Планируется задействовать авиацию, бронетехнику, артиллерию и стрелковое орудие.

Темой учений станет координация действий военных обеих стран на границе в случае проникновения террористов из Афганистана через Таджикистан на территорию Китая.

Напомним, что подобные совместные учения таджикистанских и китайских военных проводились в октябре 2016 года на военном полигоне в ГБАО, тогда сообщалось об участии около 10 тысяч военнослужащих с обеих сторон.

Однако Ориф Нозимиён отметил, что запланированные манёвры — «первые полноценные совместные таджикско-китайские учения».