Душанбе, , 21:22 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 9 июля, направил запрос в парламент страны на отзыв от должности судьи Верховного суда Таджикистана Шарифзода Асрора Нора в соответствии с пунктом 2 статьи 56 конституции Таджикистана («Избрание и отзыв председателя, заместителей и судей Конституционного суда, Верховного суда и Высшего экономического суда по представлению президента»). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Судейская мантия

Также, в связи с переходом на другую работу, президент страны направил запрос на отзыв из состава комиссии центра по выборам и референдумам Джамшедзода Джамшеда Назаршо (согласно статье 57 части 1 «Образование Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Республики Таджикистан, избрание и отзыв председателя, заместителя и членов комиссии по представлению президента»).

Кандидатуры Шарифзода Асрора Нора и Джамшедзода Джамшеда Назаршо были представлены президентом страны для назначения в Конституционный суд в парламент (Маджлиси милли Маджлиси Оли) Таджикистана на должности судей.

Кадровые перестановки также коснулись районных судей. Так от занимаемых должностей судей района Сино и района Фирдавси города Душанбе по собственному желанию были освобождены Раджабиён Лукмон Нуъмон и Иномзода Хабибуллохона Акрамиён соответственно. Указ об их увольнении опубликован на сайте президента Таджикистана.