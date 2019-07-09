Одесса, Украина, , 21:12 — REGNUM

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку в ходе потасовки возле здания суда, в результате чего женщина получила перелом руки. Об этом 9 июля сообщает портал Odessit.ua.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как уточняется, инцидент произошёл сегодня возле здания суда, где зачитывался приговор по делу мэра города Геннадия Труханова, обвинявшегося в незаконной покупке здания бывшего завода «Краян».

Труханов является давним оппонентом Саакашвили, и экс-губернатор прибыл вместе со своими сторонниками пикетировать здание суда.

По данным интернет-издания, попытка Саакашвили прорваться в зал встретила сопротивление со стороны охраны и сторонников Труханова. В ходе потасовки политик нанес удар пожилой женщине, в результате чего она упала и сломала руку. Позднее пострадавшая была госпитализирована в городскую клиническую больницу №1.

Сообщается, что суд в итоге полностью оправдал всех фигурантов дела «Краяна», расследование которого длилось несколько лет.