Ташкент, , 20:50 — REGNUM

Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым 10 июля посетит Москву, сообщает МИД Узбекистана.

«Программой визита предусмотрены переговоры c председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым для обсуждения хода реализации договоренностей, достигнутых на первом заседании узбекско-российской Совместной комиссии на уровне глав правительств 30 мая в Ургенче», говорится в сообщении.

Узбекская делегация также посетит павильон «Узбекистан» на территории Выставки достижений народного хозяйства и ряд предприятий и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече Арипова и Медведева в Ургенче особое внимание сторон было уделено своевременной и качественной подготовке совместно с государственной корпорацией «Росатом» стратегического проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане.