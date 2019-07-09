Москва, , 20:46 — REGNUM

Россия должна ввести санкции в отношении Грузии, иначе русофобия в этой стране будет продолжаться. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Леонид Калашников Duma.gov.ru

Парламентарий отметил, что сегодня в Госдуме, обсуждая меры противодействия русофобии в Грузии, рассматривали не только оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина, но и множество других вопиющих инцидентов в адрес России со стороны грузинских неонацистов.

«Я выступал сегодня и говорил о враждебных акциях со стороны Грузии. Если государство говорит: «Ты агрессор, оккупант»… Школьники наши прошли с российским флагом маршем в Батуми, потом говорят — «это флаг оккупанта» и снимают министра культуры. Мы приняли заявление не только по факту оскорбления нашего президента. Я радоваться должен тому, что грузинские власти потакают этим действиям. Мы два года требуем от нашего правительства мер экономического характера и принуждения. Я ни буквы не изменил бы в сегодняшнем обращении», — сказал Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин высказался против того, чтобы вводить ограничительные меры в отношении Грузии.

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