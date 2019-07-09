9 июля 2019 | Время чтения 20 мин

Радио REGNUM, , 20:29 — REGNUM

Итак, с 4 по 8 июля 2019 г. в Люксембурге проходила 28-ая Ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Как было заявлено, обсуждения должны были проходить в рамках темы «Содействие устойчивому развитию в интересах укрепления безопасности: роль парламентов». Однако, внимательно ознакомившись с итоговой Декларацией Люксембургской сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (далее ПА ОБСЕ), невольно складывается впечатление, что отдельные пункты и резолюции, нашедшие место в Декларации, не только не содействуют налаживанию сотрудничества, но, по существу, порождают новые вызовы безопасностив регионе ОБСЕ. Чтобы не быть голословным, приведу несколько конкретных примеров. Так, в пункте 10 Главы I читаем: «признавая усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на достижение мирного и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и приветствуя установившийся в последнее время между лидерами Армении и Азербайджана конструктивный диалог в интересах создания благоприятных условий для обеспечения мира и принятия мер в гуманитарной сфере …». Что же, очень приемлемая формулировка, впрочем, как и положения пункта 21, где записано: «призывает лидеров Армении и Азербайджана активизировать диалог в рамках посреднических усилий, возглавляемых сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и принять конкретные и ощутимые меры в интересах мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе базовых принципов Хельсинкского заключительного акта, в том числе необходимости воздерживаться от применения силы или угрозы силой, уважения территориальной целостности и равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой». Вот и прекрасно, подумает каждый сведущий в существе этого конфликта читатель.

Армения

Ан нет, не тут-то было. Уже в 22-м пункте полностью перечеркивается суть вышеотмеченных 10 и 21 пунктов. Так, в пункте 22 отмечается: «рекомендует (имеется в виду ПА ОБСЕ — А.Г.) активизировать ориентированные на достижение конкретных результатов обсуждения в рамках согласованных форматов в области разрешения конфликтов и призывает стороны конфликтов вступить в переговоры добросовестно, без предварительных условий, с целью достижения всеобъемлющего и прочного мира при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Грузии, Украины, Азербайджана и Республики Молдова». Такая вот опасная формулировка, которая фактически сводит на нет, к примеру, по части формулировки"территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана», аж пять совместных заявлений глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США, Франции по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта (совместные заявления от 10 июля 2009 г., принятое в Л’Аквиле (Италия), от 26 июня 2010 г. — в Мускоке (Канада), от 26 мая 2011 г. — в Довиле (Франция), от 18 июня 2012 г. — в Лос-Кабосе (Мексика), от 18 июня 2013 г. — в Эннискиллине (Северная Ирландия). При этом следует особо отметить, что через все пять совместных заявлений президентов России, США, Франции красной нитью четко обозначается: принцип, определяющий будущее окончательного статуса Нагорного Карабаха «путем имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления его населения; право всех внутренних и перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места прежнего проживания; международные гарантии безопасности, включая миротворческую операцию». Следует отметить, что вышеотмеченный пункт 22 Декларации полностью сводит на нет и 5 основных положений (из общих 6) обновленных Мадридских принципов Нагорно-Карабахского урегулирования, которые были обнародованы 10 июля 2009 года в заявлении глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанном в итальянском городе Л’Аквила, а именно: предоставление Нагорному Карабаху переходного статуса, обеспечение его безопасности и самоуправления; создание коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом; определение в будущем окончательного правового статуса Нагорного Карабаха на основе юридически обязывающего волеизъявления; право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возврат в места своего прежнего проживания; международные гарантии, включающие миротворческую операцию.

Естественно, напрашивается вопрос: неужели, члены армянской делегации в ПА ОБСЕ — сподвижники «народного премьера» и иже с ними были в полном неведении о предыстории дипломатических подходов, имевших место при урегулировании конфликта. Складывается впечатление, что они даже не удосужились ознакомиться с Декларациями Ежегодных сессий Парламентской Ассамблеи ОБСЕ за 2012−2018 годы. Ваш покорный слуга имел честь в 2012—2017 годах возглавлять делегацию Национального Собрания Республики Армения (далее НС РА) в ПА ОБСЕ, а в 2017—2018 годах главой армянской делегации в ПА ОБСЕ была Эрмине Микаеловна Нагдалян. Так вот, за прошедшие 7 лет ни в одной из Деклараций ПА ОБСЕ не было утверждено какой-либо формулировки, хотя бы на йоту не соответствовавшей духу совместно принятых заявлений президентов государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пусть читатель не сочтет за нескромность, замечу также, что мне приходилось не раз и не два выступать с жесткой критикой проектов Деклараций, в которых были откровенно как антиармянские, так и антироссийские формулировки. Не ради красного словца, а в подтверждение сказанного, приведу отдельные выдержки из моих выступлений.

Так, в одном из своих выступлений 30 июня 2013 года на Стамбульской Ежегодной сессии ПА ОБСЕ я заявил: «Если мы озаглавили повестку дня нашей сессии «Хельсинки + 40», то должны в обязательном порядке придерживаться того правила, что, ссылаясь на один из 10-и основополагающих принципов, легших в основу Хельсинкского заключительного акта и в дальнейшем Международного права, отмечать и другие принципы, в частности, принцип права на самоопределение, принцип воздержания от применения силы или угрозы применения силы …».

Из моего выступления от 1 июля 2013 года, Стамбул: «Я категорически не согласен с мнением азербайджанского коллеги, который стал умалять роль Минской группы ОБСЕ. Пользуясь случаем, я выражаю свою благодарность президентам США, России, Франции, чьими усилиями вот уже 20 лет зона Нагорно-Карабахского конфликта находится в состоянии относительного мира несмотря на то, что Азербайджан ежегодно тратит на вооружение около 3 млрд долларов. Принятие этой поправки преследует одну единственную цель — подключить к переговорному процессу по Нагорному Карабаху Турцию, а мы знаем, что Турция и Азербайджан — это одна нация, два государства».

Из выступления 2 июля 2013 г., Стамбул: «Я вспомнил, как 2008 году канцлер ФРГ Вилли Брандт, посетив памятник героям Варшавского восстания в гетто, упал на колени, скрестил руки на груди и склонил голову. С этого дня началось великое примирение между немцами и еврейским народом».

Из выступления 2 июля 2013 г., Стамбул: «И наконец, в 2012 году, в августе, после того как был экстрадирован азербайджанский убийца Рамиль Сафаров, на следующий же день власти Азербайджана выпустили его на свободу (речь об офицере азербайджанской армии, который убил спящего армянского офицера Гургена Маргаряна в дни учебы в рамках программы НАТО). Соединенные Штаты Америки в лице президента Барака Обамы, Европарламент, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен осудили факт освобождения преступника. Между тем после его освобождения начался процесс героизации этого убийцы. И что самое интересное, один из самых активных участников героизации убийцы сегодня был избран заместителем председателя Первого комитета ПА ОБСЕ. И это произошло по той простой причине, что самым циничным образом меня лишили возможности просто проинформировать Ассамблею об этом».

Я столь подробно привел некоторые выдержки из некоторых моих выступлений, а их было 13, на 22-ой Ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, проходившей с 29 июня по 3 июля в Стамбуле. Думаю, что мои выступления сыграли свою роль — в Стамбульской Декларации нет ни одной антиармянской формулировки. Замечу, что с полными текстами выступлений читатель может ознакомиться в книге «Арташес Гегамян: Армения в таможенном союзе — начало необратимых перемен в Закавказье» (Ереван, Тигран Мец, 2014 г.). Для полноты картины приведу отдельные выдержки из моих выступлений на 23-й Ежегодной сессии ПА ОБСЕ, проходившейс 28 июня по 2июля 2014 г. в Баку. Так, 28 июня 2014 года в своем выступлении я заявил: «Здесь прозвучала очень опасная мысль о том, что США является сверхдержавой и они-де должны решать Нагорно-Карабахский конфликт. А кто отрицает, что США — великая держава? Но в чем опасность этого утверждения? Опасность в том, что исподволь игнорируется роль Минской группы ОБСЕ. Уж если Нагорно-Карабахский конфликт разрешается всего лишь одним государством, зачем сохранять Минскую группу ОБСЕ? Да и зачем в принципе иметь ОБСЕ, если есть мировой судья и об этом говорит руководитель делегации (имеется в виду Азербайджанского милли меджлиса в ПА ОБСЕ), страны которая декларирует исключительное уважение к США равно, как и к Франции, как и к Российской Федерации». А вот выдержка из выступления 29 июня 2014 г., Баку: «То, что произошло в Ходжалу, — это позор не только здесь сидящих, но и всего мира, поскольку стало возможной такая трагедия в ХХ веке. Но есть небезызвестная статья, датированная 1992 годом, интервью тогдашнего лидера Азербайджана Аяза Муталибова очень добросовестной чешской корреспондентке Мазаловой, где последний четко говорит, что армяне оставили мирный коридор для вывода оттуда азербайджанских граждан. Однако, это говорит Муталибов, не Арташес Гегамян, увы, кому-то было выгодно в обязательном порядке убить мирных азербайджанских граждан, чтобы потом свалить все это на действующие власти Азербайджана» … Армянская делегация на Генеральной Ассамблее ООН не поддержала Резолюцию против России, в которой утверждалось, что дескать Россия аннексировала Крым. Ничего подобного не было. Крымский народ воспользовался правом на самоопределение и влился в свое историческое лоно, влился в Россию. Из-за Крыма было несколько войн, в том числе и российско-турецких, вот турецкие коллеги не дадут соврать, и всегда Крым относился к России. И сейчас эти кощунственные заявления о том, что в Крыму стали хуже жить, на соответствуют действительности, хотя бы по той простой причине, что в разы повысилась зарплата, увеличились пенсии. Армения защищает в этом вопросе позицию России, потому что она тоже столкнулась с аналогической проблемой в связи с самоопределением Нагорного Карабаха». Можно было бы привести и другие выдержки из 11 моих выступлений, однако, в этом нет смысла. Важен итог: в Бакинской Декларации 23-й Ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ нет ни единой формулировки, идущей в разрез с комплексом основополагающих принципов Нагорно-Карабахского урегулирования.

Уважаемый читатель надеюсь обратил внимание, что я привел выдержки из моих выступлений в Стамбуле и Баку, мягко выражаясь, руководители их стран не самым дружелюбным образом были настроены к армянской делегации НС РА в ПА ОБСЕ.

Говоря об антироссийских резолюциях, принятых по итогам Люксембургской Ежегодной сессии ПА ОБСЕ (а скорее ввиду отсутствия кворума не принятых), не могу не отметить всю геополитическую ангажированность отдельных резолюций, как-то: «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ», а также откровенно безосновательная резолюция «Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей».

Возвращаясь к теме антиармянской формулировки, нашедшей место в Люксембургской Декларации, замечу, что вину за сей провал армянская делегация возложила на кого вы думайте, на бывших руководителей делегаций НС РА в Парламентской Ассамблее ОБСЕ — Арташеса Гегамяна и Эрмине Нагдалян, которые, повторюсь, руководили делегациями НС РА в 2012—2018 гг. с лживым утверждением о том, что они от нас якобы получили плохое наследство. Словом, как говорят, маразм крепчает. Еще раз отмечу, что за эти годы не было принято ни одной Декларации или резолюции ПА ОБСЕ, имеющей антиармянские формулировки. Как и следовало ожидать, пальма первенства в хамском отношении к нашей деятельности за одиозным зоологическим русофобом Арманом Бабаджаняном, депутатом НС РА, главным редактором крайне русофобской газеты «Жаманак» («Время») и интернет-издания 1in.am. То, что Арман Бабаджанян в сегодняшней «Новой Армении» должен был чувствовать себя вольготно и вести себя по-хамски, это было вполне ожидаемо. Напомним читателям, что он является одним из вдохновителей ЛГБТ-сообщества Армении, то есть представителем одного из основных движителей государственного переворота апреля-мая 2018 года. Справедливости ради отметим, что в патологической ненависти к нам с ним почти на равных конкурирует тоталитарная религиозная секта «Слово жизни». Что же в нем, в представителе сексуального меньшинства, ценю, так это его откровенность, ведь он и не отрицает факт своих романтических похождений, начиная с отсидки в тюрьме за дезертирство из армии и вплоть до наших дней. Видать в ЛГБТ-сообществе весьма ценно, когда даже в суровую годину испытаний, то есть пребывания в не столь отдаленных местах, сей герой не потерял чувство духа, даря радость сокамерникам, скрашивая их дотоле весьма суровую аскетическую уединенность. А по существу, сей персонаж 7 июля т.г. на своей страничке в Facebook написал: «Вчера (подразумевал 6 июля т.г. — А.Г.) наконец-то легко вздохнул, в ПА ОБСЕ Армении удалось нейтрализовать несколько турецко-азербайджанских опасных формулировок (он в абсолютном неведении о механизмах составления итоговых деклараций в ПА ОБСЕ, поэтому ему показалось, что изъятие каких-то формулировок из резолюций комитетов ПА ОБСЕ это уже победа — А.Г.). Нет сомнений, что если Армении не удалось бы переформулировать отдельные положения, нашедшие место в резолюциях, то следующую попытку сделали бы в ПАСЕ, чему последовала бы новая апрельская война. Вот как прежняя власть своим бесчеловечным бездействием орошала диверсионную деятельность Азербайджана, нападения и создание международного фона, легитимирующего апрельскую войну. Кто в течении ряда лет в ПА ОБСЕ и ПАСЕ представлял Армению (задается вопросом Арман Бабаджанян — А.Г.)? Арташес Гегамян и Эрмине Нагдалян долгие годы считались внутри властей Армении защитниками российских интересов, вплоть, если не ошибаюсь, были осуждены в собственных партийных кругах (замечу, что в Программе партии «Национальное Единение», основателем и председателем которой имею честь быть, углубление стратегического союза России и Армении — программная установка партии — А.Г.) … Трудно сказать, Путин ввел Гегамяна и Нагдалян в команду Саргсяна, или они внедрены Саргсяном в «антиимпериалистической» борьбе (да простит меня читатель, что я вынужден излагать эту ахинею, ведь принято же не обижать ЛГБТ-депутатов, о чем недвусмысленно недавно заявил даже Владимир Владимирович Путин в интервью FinancialTimes — А.Г.), но депутаты, члены делегаций, руководимых ими рассказывают, что Гегамян и Нагдалянв иноземных столицах русские интересы защищали более страстно, чем российские депутаты». Видимо сей субъект был наслышан о том, что при голосовании по принятию Хельсинкской декларации на 24-ой Ежегодной сессии ПА ОБСЕ (5−9 июля 2015 года, Хельсинки) после объявления президентом ПА ОБСЕ Илккой Кaнервой о единодушном принятии Хельсинкской Декларации Ваш покорный слуга, уважаемый читатель, громогласно возразил, указав на грубое нарушение Регламента ПА ОБСЕ, мотивировав свое утверждение тем, что этот вопрос не был поставлен на голосование. Ошибка была исправлена, президент ПА ОБСЕ поставил проект Декларации на голосование. Единственным депутатом, проголосовавшим «против» принятия Хельсинкской Декларации, напичканной антироссийскими формулировками, был руководитель делегации НС РА в ПА ОБСЕ Арташес Гегамян. Напомню читателям, что делегация Федерального Собрания Российской Федерации бойкотировала 24-ую Ежегодную сессию ПА ОБСЕ, так как принимающая финская сторона не выдала въездной визы члену Российской делегации, представляющего Крым. Однако, чтобы сильно не разочаровывать ЛГБТ — депутата из Армении, замечу, что 13−15 октября 2013 года в Будве (Черногория) проходило ежегодное осеннее заседание ПА ОБСЕ. Программой заседания было предусмотрено рассмотрение весьма актуальных вопросов, как-то: о положении в Сирии и о противодействии терроризму и транснациональным угрозам в пространстве ОБСЕ и соблюдение прав человека. Так вот, в одном из своих выступлении по повестке дня я счел необходимым сделать замечание в адрес своих коллег по ПА ОБСЕ, заметив, что в работе ПА ОБСЕ все еще продолжает иметь место применение двойных стандартов при оценке даже вполне конкретных событий. Свое утверждение я обосновал констатацией бесспорного факта об исключительной личной роли Президента России Владимира Владимировича Путина в вопросе о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения. Далее мной был озвучен призыв к справедливости и принятию той простой истины, что уж если по-честному, то Нобелевскую премию мира следовало бы присудить Президенту России Владимиру Путину, инициатору разоружения Сирией арсеналов химического оружия, а не «инструменту», осуществляющего мониторинг этого разоружения. С подробностью моего выступления читатель может ознакомиться, прочитав статью под заглавием «Арташес Гегамян: Политика менторских нравоучений европейцев в ПА ОБСЕ потерпела фиаско» (REGNUM, 22 октября 2013 г.). Можно было привести множество выдержек из других моих выступлений в ПА ОБСЕ, в которых главенствующей темой было озвучивание судьбоносной роли России в сохранении мира и безопасности в регионе ОБСЕ, о безальтернативности для Армении стратегического союза с Россией. Естественно, что при этом напрашивается вопрос, неужто моя принципиальная позиция была неведома Президенту Армении Сержу Саргсяну, когда он лично рекомендовал меня, председателя партии «Национальное Единение» на ответственную работу руководителя делегации НС РА ПА ОБСЕ. И это в условиях, когда в самой Республиканской партии, руководимой Сержем Азатовичем, было немало достойнейших кандидатур на эту работу. Пишу об этом, чтобы народные избранники из ЛГБТ-сообщества, то есть депутаты НС РА нынешнего созыва, если им это под силу, поразмыслили над этим фактом. Что же касается моей подготовки к очередным сессиям ПА ОБСЕ, то, как правило, накануне этих форумов я на постоянной основе готовил небольшие книги по актуальным на то время, на мой взгляд, вопросам безопасности в регионе ОБСЕ. Отмечу, что материал, изложенный в книге, представлялся читателям на всех рабочих языках ОБСЕ, а также на турецком. Само собойразумеется, что оригинал книг был на армянском языке. И уже перед открытием сессии Секретариат ПА ОБСЕ раздавал мои книги руководителям делегаций 56 стран-участниц ПА ОБСЕ, а также президенту, генеральному секретарю, руководителям комитетов ПА ОБСЕ, что, как показала практика, во многом облегчало мою работу по разъяснению позиции армянской делегации при обсуждении актуальных вопросов повестки дня ПА ОБСЕ. Считаю своим долгом поблагодарить за столь внимательное отношение к моей скромной персоне Генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтелла. Я допускаю, что Арман Бабаджанян мог быть не в курсе той, без преувеличения, последовательной и, смею сказать, кропотливой работы, которая проводилась в промежутках между сессиями ПА ОБСЕ, равно, как он и иже с ним могли быть в неведении о моих выступлениях. В те годы не было принято пропагандировать проделанную в международных организациях работу, так как считалось, что мы исполняем свой долг народного избранника. Не то, что сейчас, когда, не дожидаясь итогов Люксембургского заседания ПА ОБСЕ, представители нынешних властей, перенарядившиеся в оппозицию к прежним властям, трубят о своих мнимых успехах. Более того, чтобы их особо выпятить свои несуществующие успехи, трепятся, кивая на «бездеятельность» прежних делегаций в международных организациях. Им, конечно, трудно понять, что мы работали не рекламы для, а ради безопасности Отечества.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции, не хотелось завершать статью на грустной ноте, а посему перескажу читателям для меня незабываемую историю. Так вот, по завершении 22-ой Ежегодной Стамбульской сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ принимающая турецкая сторона 3 июля 2013 года для членов делегаций ПА ОБСЕ организовала морскую прогулку по Босфорскому проливу. И вот, как только я вступил на теплоход один из членов Секретариата ПА ОБСЕ с тревогой в голосе сообщил мне, что руководители делегации Федерального Собрания Российской Федерации по всему теплоходу объявили розыск руководителя армянской делегации, при этом он указал мне, что они расположились на палубе теплохода. Со смешанными чувствами неизвестности и тревоги я подошел к столу, за которым расположились члены делегации Федерального Собрания Российской Федерации. Заместитель руководителя российской делегации, генерал-полковник в отставке, сенатор Владимир Федорович Кулаков командирским голосом обратился ко мне: «Арташес, давай присаживайся рядом со мной и Николаем Дмитриевичем (Николай Дмитриевич Ковалев, генерал армии в отставке, депутат Госдумы, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в ПА ОБСЕ)». Не скрою, что я с удовольствием принял приглашение. Еще бы. По правую руку капитана запаса Арташеса Гегамяна расположился генерал армии Николай Ковалев, по левую — генерал-полковник Владимир Кулаков. Николай Дмитриевич с присущим ему спокойным тоном вполголоса сказал мне, чтобы я по теплоходу так особо нер азгуливал и держался рядом с делегацией России. Владимир Федорович, видимо, уловив мой вопросительный взгляд, продолжил: «С басурманами ухо надо держать востро, чтобы вдруг на теплоходе не было несчастного случая, тем более после твоих гневных выступлений». Все собравшиеся за столом начали громко и дружно смеяться. Члены делегаций из других стран недоумевали, с чего это россияне и примкнувший к ним армянин так весело хохочут. Так ведь еще армянского коньяку не выпили. Этот случай врезался мне на память на всю жизнь и вот почему. Тогда еще я поймал себя на мысли, что никогдане чувствовал себя столь защищенным, как в эти два незабываемых часа, проведенные на турецком теплоходе с портом приписки Стамбул. Город, в самом сердце Османской империи, в котором в 1915 году начался Геноцид армян в Османской империи …

Думая над этим, я все более и более склоняюсь к выводу, что во мне пробудился зов крови. «Гегамяны — участники национально-освободительного движения. В 1780 году они обратились (имели должность тысячника армянского пехотного полка Ереванского ханства) к русскому правительству с просьбой освободить их от ханского ига», — это выписка из книги Л.В. Матевосян «Эти удивительные армяне из Ахалциха» (Москва, Межрегиональный библиотечный коллектор, 2010 г.). С тех пор прошло 250 лет. В наше крайне сложное время вновь и вновь убеждаешься в безальтернативности исторического выбора не то, что моих далеких-далеких предков, но и всего армянского народа: Армения и армянский народ надежно защищены, когда осознанно и с глубокой верой рядом с Россией. Этого, увы, не понять ни соросовским прихлебателям, ни активистам тоталитарных религиозных сект, ни представителям ЛГБТ-сообществ.