Рязань, , 19:54 — REGNUM

В Рязани простились с главным федеральным инспектором по Рязанской области Сергеем Яковлевым. Похороны его состоялись 9 июля на Скорбященском кладбище. В панихиде приняли участие губернатор Николай Любимов, полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Игорь Щёголев «Здесь собралось так много людей, в том числе коллег по работе в Центральном федеральном округе, которые его знали и ценили как очень достойного и честного товарища, для которого было свойственно неравнодушие и ответственное отношение к своему делу».

Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Сергей Яковлев был похоронен на Скорбященском кладбище Рязани. Его память почтили минутой молчания и троекратными залпами ружейного салюта.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Яковлев погиб 6 июля. Его тело нашли в подвале дома, где он проживал. Рядом лежало охотничье ружье. По факту обнаружения тела Яковлева было возбуждено дело по статье «Убийство». Вместе с тем, как отметили в следственных органах, рассматриваются все версии смерти чиновника, в том числе и суицид.

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