9 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк представляет интересы своей страны с 2016 года. Но он здесь не в первый раз, с 1992 по 1997 годы трудился советником посольства. И сейчас мы решили не говорить с ним о политике, а выяснить, каково поляку жить и работать в России.

Станислав Стремидловский, , 19:24 — REGNUM





Посольство РП в РФ

На вопросы ИА REGNUM отвечает посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк.

ИА REGNUMГосподин посол, вы работали в Москве в «лихие 90-е». Как наш город выглядит сейчас и как выглядит наша страна?

Если говорить о Москве, то ощущения очевидные. Город выглядит ухоженным, многое здесь отремонтировано и построено много нового. Конечно, порядка, благоустройства и чистоты по сравнению с тем, что было в 1990-х годах, значительно прибавилось. Полагаю, что московские власти стремятся сделать город более расположенным к людям. Однако, на мой взгляд, Москва — очень утомительный город, хотя это, наверное, характерная особенность все метрополий. Утомительный в интенсивности движений, шума, множества людей… Но имейте в виду, что я сравниваю Москву с Варшавой, а мой город гораздо меньше вашего и по площади, и по населению.

ИА REGNUMОй, не знаю, не знаю. Когда я был в Варшаве, то мне показалось, что и у вас после 11 вечера очень много людей на улицах и очень шумно.

Вот видите, впечатления могут быть разными, это субъективная вещь. Что касается России, то я не настолько хорошо ее знаю, чтобы говорить объективно. Но я заметил большие контрасты. Чисто внешне, повторю, Тобольск на меня произвел впечатление ухоженного города, а Смоленск немного отстает.

ИА REGNUMЕсть ли у вас в российской столице любимые места? Может ли пан позволить себе пешие прогулки по нашему городу?

Любимые? Ну, это, конечно, скверик Шоты Руставели, который я вижу за вашей спиной. Большой Тишинский переулок, улица Климашкина — место, где находится наше посольство. Я стараюсь ходить по Москве пешком, во второй половине дня после работы. Мы с супругой много совершаем прогулок. Либо в нашем районе — доходим до Пресни, это довольно интересный район. Я люблю познавать города методом неспешного пешехода по нему. Туриста, который идет медленно, рассматривает достопримечательности и осмысливает их историю. Люблю ваш Китай-город, его переулки, Маросейку и Солянку. Очень живописный район, где много интересных зданий. Например, палаты дьяка Емельяна Украинцева. Любопытным выглядит здание, где когда-то располагался Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Юлиана Мархлевского. Могу припомнить хороший пример московского конструктивизма того времени — особняк барона Андрея Львовича Кнопа. Крайне интересный район — Замоскворечье, это такая старая купеческая малоэтажная Москва. Недавно мы осматривали храм священномученика Климента, папы Римского. Это впечатляющее здание, которое долго восстанавливали, он производит монументальное впечатление, достаточно необычная церковь. А потом посмотрели Марфо-Мариинскую обитель. И снова вернусь к Пресне. Здесь есть такие переулки, которые создают впечатление небольших тихих городков, расположенных в большой шумной столице. Правда, мне не все нравится. Например, то, что сделали с особняком Прохоровых, владельцев Трехгорной мануфактуры. Все-таки не всякая перестройка исторического памятника бывает удачной.

ИА REGNUMВы чувствуете следы польского присутствия в Москве? Кремль и Царь-пушку, думаю, можно опустить.

Вы о том, как из нее кое-кем стреляли в сторону Запада? Думаю, что это легенда (смеется). Следов польских в Москве, конечно, много. Можно пройтись по стопам поэта Адама Мицкевича, например. Есть очень интересная история с первым домом, где он остановился. На доме рядом висела мемориальная доска. Поскольку оригинальное здание снесли в свое время, построили новое, но табличку уже не восстановили. Гостиница «Север», он тоже там бывал вместе с Пушкиным. Они бывали также в Елисеевском магазине, прямо над нынешним его рыбным прилавком в то время, когда магазин еще не был магазином, а принадлежал Волконской, там находился светский салон. Таблички сейчас, правда, нет. Мне очень понравилось Остафьево. Мицкевич и там встречался с Пушкиным, хотя, наверное, лучше нашего поэта в идейном плане понимал Вяземский. Есть много и других примеров. Дом фон Мекк на Рождественском бульваре, где провел свои последние годы польский композитор Генрик Венявский, о чем гласит мемориальная доска. Но если хорошо поискать, то в Москве можно найти значительно больше мест польского присутствия, чем это внешне выглядит.

ИА REGNUMЧто поляку может быть в России интересно, помимо столицы?

Для меня оказалась интересной поездка в Тобольск. И сам город, и окружающая среда — все совершенно другое, чем в Европе. Чувствуется величие природы. Познавательным было знакомство с тобольским Кремлем и городской архитектурой в целом. Старые церкви ничем не напоминают московские. Местный епископ говорил мне, что это малороссийский стиль. Есть в Тобольске и польская община, католический храм, на территории которого расположен памятник святого папы Римского Иоанна Павла II. Правда, следов польского дореволюционного присутствия, кроме костела, найти невозможно.

ИА REGNUMПолякам с русскими сложно или просто? Поляки ведь говорят, что они лучше других понимают русскую душу.

Я стараюсь избегать слишком крупных обобщений. Для меня контакты воспринимаются в индивидуальном порядке. Вы справедливо отмечаете, что у поляков преимущественно культурологический подход, то самое понимание русской души. Но я не особенно признаю, увы, специфику этой души.

ИА REGNUMА как вы себя ощущается в Москве — как дома или как заграницей?

Московские улицы отличаются от варшавских. Смотрю из окон моей резиденции, москвичи шумные — и шумные в любое время суток. Московский прохожий быстро ходит и не любит уступать дорогу. Хотя, возможно, это специфика столицы, а не черта национального характера. Но что я заметил, вы, русские, очень серьезные, что выражается на ваших лицах.

ИА REGNUMПозвольте тогда в заключение поинтересоваться у вас вот чем. Нынешнее польско-российское лето выдается жарким. Чего ждать осенью?

О, у нас всегда золотая осень. У нас, в Польше. Кстати, в Москве нет такой осени, красивой, теплой, приятной.

ИА REGNUMВы рискуете, господин посол, вас не поймут любители Александра Сергеевича Пушкина, который прославил русскую осень.

Но что поделаешь, мой ответ таков (смеется). В этом наши различия.

Примечание: беседа с послом Польши в России Влодзимежом Марчиняком состоялась 26 июня сего года.