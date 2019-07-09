Элиста, , 19:24 — REGNUM

Ежегодно 5 июля в Калмыкии будут праздновать День Республики, этот день официально объявят выходным. Такое решение приняли 9 июля депутаты Народного хурала (парламента) Калмыкии, проголосовав за соответствующий закон.

В будущем, 2020 году праздник совпадет с торжествами по случаю 100-летия Калмыцкой автономии. Именно 5 июля 1920 года в поселке Чилгир Яшкульского района состоялся первый общекалмыцкий съезд советов, который единогласно утвердил текст «Декларации прав трудового калмыцкого народа». В ней в частности провозглашалось создание единой Автономной области калмыцкого трудового народа в составе РСФСР. К 100-летнему юбилею в регионе запланировано строительство целого ряда важных социальных объектов, специальные культурно-массовые мероприятия, выпуск книг и научных монографий о калмыцкой культуре и истории.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Народного хурала Калмыкии, «законопроект был разработан в целях увековечения образования автономии калмыцкого народа в составе России, к обсуждению проекта были привлечены именитые калмыцкие историки». Инициатива утвердить 5 июля новым ежегодным праздником исходила от ВРИО главы Калмыкии Бату Хасикова. По его словам, «укрепление и развитие калмыцкой автономии — задача не менее важная, чем подъем экономики и повышение качества жизни граждан».

«Только опираясь на национальное самосознание, многовековые традиции нашего народа и нашу богатейшую культуру, мы сможем справиться с вызовами, которые стоят перед республикой. Калмыцкий народ имеет славную историю, которой мы можем и должны гордиться. Уверен, что День Калмыкии станет днем, объединяющим всех граждан республики и вдохновляющим нас на плодотворный труд ради процветания нашей родины», — цитирует пресс-служба народного хурала Калмыкии слова Бату Хасикова.