Элиста, 9 июля 2019, 19:24 — REGNUM
Ежегодно 5 июля в Калмыкии будут праздновать День Республики, этот день официально объявят выходным. Такое решение приняли 9 июля депутаты Народного хурала (парламента) Калмыкии, проголосовав за соответствующий закон.
В будущем, 2020 году праздник совпадет с торжествами по случаю 100-летия Калмыцкой автономии. Именно 5 июля 1920 года в поселке Чилгир Яшкульского района состоялся первый общекалмыцкий съезд советов, который единогласно утвердил текст «Декларации прав трудового калмыцкого народа». В ней в частности провозглашалось создание единой Автономной области калмыцкого трудового народа в составе РСФСР. К 100-летнему юбилею в регионе запланировано строительство целого ряда важных социальных объектов, специальные культурно-массовые мероприятия, выпуск книг и научных монографий о калмыцкой культуре и истории.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Народного хурала Калмыкии, «законопроект был разработан в целях увековечения образования автономии калмыцкого народа в составе России, к обсуждению проекта были привлечены именитые калмыцкие историки». Инициатива утвердить 5 июля новым ежегодным праздником исходила от ВРИО главы Калмыкии Бату Хасикова. По его словам, «укрепление и развитие калмыцкой автономии — задача не менее важная, чем подъем экономики и повышение качества жизни граждан».