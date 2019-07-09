Таллин, , 18:57 — REGNUM

Российское посольство в Таллине отреагировало на намерение деятелей из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) восстановить памятник эсэсовцам 20-й эстонской дивизии, демонтированный под давлением общественности в 2004 году.

В распространенном 9 июля заявлении российского посольства в Эстонии выражено решительное осуждение этой провокации.

«Посольство решительно осуждает подобные провокации как оскорбление памяти всех погибших в борьбе с фашистской нечистью на эстонской земле», — указано в заявлении посольства РФ.

Напомним, ранее спикер парламента Эстонии, представитель Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас и ряд таких же «деятелей» высказались в поддержку возрождения скандально известного памятника с изображением эсэсовца, который сначала в 2002 году установили в городе Пярну, но под давлением общественности перенесли в деревню Лихула, откуда это изваяние было «эвакуировано» в Музей борьбы за свободу под Таллином.

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