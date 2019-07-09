Буэнос-Айрес, , 18:40 — REGNUM

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался на 82-м году жизни. Об этом 9 июля сообщил действующий глава государства Маурисио Макри в своём микроблоге в Twitter.

«Сожалею о смерти бывшего президента Фернандо де ла Руа. Его путь как демократического политика заслуживает признания всех аргентинцев. Мы вместе с его семьёй в этот момент», — написал Макри.

Фернандо де ла Руа занимал должность президента Арентины с 1999 по 2001 год. Пост главы государства он покинул досрочно из-за массовых беспорядков на фоне обострения экономического кризиса.

В начале июля сообщалось, что экс-президент был госпитализирован в одну из больниц Буэнос-Айреса по причине сердечной и почечной недостаточности.