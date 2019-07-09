Екатеринбург, , 18:39 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Екатеринбург посетил Международную выставку промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2019». Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин посетил Международную выставку промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2019» Kremlin.ru

Напомним, ИННОПРОМ — это международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге каждый год, начиная с 2010 года. ИННОПРОМ по праву считается главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой Российской Федерации.

Путин прибыл на выставку и осмотрел стенды ряда компаний. Также президент пообщался с участниками выставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в выставке ИННОПРОМ участвуют: Китай, Япония, ЮАР, Казахстан, Австрия, Франция, Германия, Чехия, Италия, Словакия, Венгрия и Белоруссия.

Страной — партнером ИННОПРОМ — 2019 выбрана Турция, которая считается одной из самых быстрорастущих экономик стран «Большой двадцатки».