Лондон, , 18:34 — REGNUM

Британия и Франция согласны усилить свои наземные контингенты в Сирию на 15% при условии, что США за это заплатят, сообщает 9 июля издание Foreign Policy со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США.

Издание отмечает, что британцы и французы являются единственными сателлитами США, имеющими войска на территории Сирии.

«Другие страны тоже могут направить некоторое количество военных, но за это США придется заплатить», — цитирует издание слова источника.

При этом источник в американской администрации подчеркнул, что Вашингтон разочарован результатами переговоров со своими союзниками по вопросу увеличения их наземного присутствия в Сирии.

По словам американского чиновника, «почти наверняка» направят своих военных в Сирию только прибалтийские державы и балканские республики, бывшие ранее частями Югославии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германии ответили отказом на призыв США направить в Сирию свои наземные войска.

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