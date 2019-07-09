Пекин, , 18:11 — REGNUM

В Пекине прошла встреча вице-премьера госсовета КНР Сунь Чуньлань с прибывшей в Китай с визитом заместителем премьер-министра Малайзии Ван Азизой Ван Исмаил, сообщает 9 июля Синьхуа.

Высоко оценив двусторонние отношения, китайский вице-премьер охарактеризовала их как «находящиеся в авангарде взаимодействия КНР со странами АСЕАН». По её словам, в год 45-летия установления китайско-малайзийских дипломатических отношений стороны должны приложить усилия к активизации сотрудничества в рамках «Пояса и пути», наращивать контакты и обмены в различных сферах экономической и социальной жизни.

Ван Азиза Ван Исмаил, в свою очередь, подтвердила готовность своей страны к укреплению двусторонних отношений с КНР и международного сотрудничества в рамках проекта «Пояса и пути».