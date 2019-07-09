Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM

Московский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 9 июля, удовлетворил три иска граждан, которые пожаловались на незаконные действия избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) «Новоизмайловское» на юге Северной столицы.

Как сообщала Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Андрей Стариков, Николай Никифоров и Максим Петров 26 июня уведомили ИКМО о самовыдвижении на выборах депутатов муниципального совета МО «Новоизмайловское». 1 июля граждане предоставили документы для регистрации, однако им было отказано в принятии бумаг. А 7 июля, в последний день подачи документов, помещение избирательной комиссии оказалось на замке.

Истцы просили признать незаконными действия ИКМО, обязать комиссию принять документы и зарегистрировать кандидатов на заседании ИКМО вечером 9 июля.

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил все три рассмотренных иска в полном объеме и выдал соответствующие исполнительные листы, по которым решения суда должны быть исполнен немедленно.

Напомним, ранее несколько ИКМО попытались оспорить в Санкт-Петербургском городском суде предписания Горизбиркома по исправлению грубых нарушений в ходе муниципальных выборов, но проиграли все процессы.

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В то же время представители ряда партий сообщают о продолжении практики массового нарушения избирательных прав кандидатов со стороны ИКМО. В ЦИК и Горизбиркоме считают, что ситуация взята под контроль.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.

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