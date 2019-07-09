Киев, , 17:59 — REGNUM

Работа по интеграции Украины в ЕС и НАТО, которую команда Петра Порошенко выполняла последние пять лет, сейчас оказалась фактически «поставлена на паузу».

Об этом заявила журналистам сегодня, 9 июля, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

ИА REGNUM напоминает, что Климпуш-Цинцадзе. накануне стала главным лицом масштабного политического скандала — вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции не оказалось в списках лиц, участвующих в саммите «Украина-ЕС».

Представитель правительства не стала комментировать ту ситуацию, заявив, что сейчас для нее важен другой вопрос.

«С кем вместе мы можем дальше продолжать реализацию целей, которые заложены во вчерашней декларации саммита Украина-ЕС. Кто готов продолжить работу, которую мы проводили последние пять лет? Кто готов взять на себя ответственность за активную и профессиональную работу?», — спросила она, дав понять, что команда Зеленского ту работу выполнять не может.

Также она выразила мнение, что подавляющее количество украинцев поддерживает продвижение Украины в ЕС и НАТО, и более того — эта поддержка неуклонно растет.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что режиссером скандала вокруг Иванны Климпуш-Цинцадзе является кс-президент Петр Порошенко. Он заявил, что у вице-премьера быложелание не принять участие в работе саммита, а устроить скандал, также добавив, что за время работы на должности премьера подобные «подковерные интриги» от Порошенко были постоянно.

Иванна Климпуш-Цинцадзе на досрочных парламентских выборах в Раду баллотируется от партии Порошенко «Европейская солидарность», являясь одним из лидером политической силы.