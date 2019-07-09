Донецк, , 17:57 — REGNUM

Генпрокуратура Донецкой Народной Республики квалифицировала как теракт обстрел украинскими силовиками контрольно-пропускного пункта «Майорск» на линии соприкосновения. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Гораза и подчинённых ему военнослужащих возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР «Совершение террористического акта», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля в результате обстрела КПП «Майорск» из стрелкового оружия была ранена женщина 1980 года рождения, работающая воспитателем детского сада в Моспино.

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