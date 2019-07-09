Екатеринбург, , 17:52 — REGNUM

Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приглашены на 100-летие Уральского федерального университета. С приглашением выступила Лейла Кожакова из Казахстана, которая окончила аспирантуру УрФУ.

Девушка отметила, что Назарбаев является почётным доктором УрФУ. Владимир Путин отметил. что если бы знал об этом приглашении заранее, то сообщил бы экс-главе Казахстана, тем более что разговаривал с ним два дня назад.

«Но я специально ему ещё позвоню по этому вопросу. Спасибо!» — сказал Путин.

Отметим, в 2020 году исполнится 100 лет со дня основания университета на Урале. Он был основан 19 октября 1920 года.