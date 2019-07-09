Вашингтон, , 17:30 — REGNUM

Сегодня, 9 июля, в ходе разбирательства по делу Соединенных Штатов Америки против компании «Конкорд» было установлено, что представители министерства юстиции США неоднократно нарушили закон.

Обвинителями по делу выступили спецпрокурор Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр. Как пишет издание ФАН, в своих выступлениях они несколько раз выходили за рамки закона и пытались повлиять на решение присяжных, используя недопустимые формулировки.

Однако в решении суда, опубликованном 9 июля, указано, что Мюллер и Барр освобождаются от уголовной ответственности. Судья признала, что обвинители превысили свои полномочия, но наказывать их не будут в виду того, что они некомпетентны и «не знают законов». Получается, что генпрокурор и спецпрокурор Соединенных Штатов не знают законов собственного государства и при этом ведут громкое политическое дело.

Адвокат защиты настаивает на привлечении их к ответственности, отмечает издание.