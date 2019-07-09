Таллин, , 17:21 — REGNUM

Арест правозащитника Мстислава Русакова для ИА REGNUMпрокомментировал Сергей Середенко.

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«Достоверной информации сейчас мало, причем эстонские СМИ «мейнстрима» занимаются тем, что перепечатывают нашу переписку в Facebook. Достоверно известно, что дома у руководителя «Русской Школы Эстонии» и председателя (одного из двух) Левой партии Эстонии Мстислава Русакова утром начался обыск. Потом Мстислава увезли из дома и, по всей вероятности, повезли в офис РШЭ, чтобы провести обыск там. Прокуратура при этом отрицает, что Русаков задержан, но сам он на связь не выходит. Где он сейчас — не известно. Скорее всего, и это уже гипотезы, обыски проводятся в связи с уголовным делом, которое было заведено на Русакова по заявлению той части партии, которая по заданию спецслужб спровоцировала раскол в партии.

Недавно в Таллин приезжала делегация из руководства Европейских Левых с тем, чтобы разобраться в конфликте. Делегация встречалась с представителями обеих сторон, я сам присутствовал на одной из этих встреч. Так что можно предполагать, с учетом того, что раскол в партии — дело спецслужб, что подобная активность правоохранителей связана как раз с желанием очернить Мстислава, прежде всего в глазах Европейских Левых. К сожалению, аресты правозащитников в Прибалтике и обыски (читай — погромы) у них дома стали уже обыденным явлением. Как правило, забирают все средства связи, которые потом могут не возвращать годами. В ближайшее время станет понятно, задержан ли Русаков или его пока просто допрашивают. Мы, со своей стороны, уже нашли ему адвоката».