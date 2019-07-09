Москва, , 17:20 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке позиции президента РФ Владимира Путина относительно введения дополнительных ограничительных мер в отношении Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM9 июля.

«Позицию президента поддерживаем. Президент говорит о необходимости урегулировать ситуацию», — отметил Володин.

«Путин дает им шанс, потому что мы такого шанса, представители народа России, не даем, а он им шанс дает образумиться», — подчеркнул спикер Госдумы.

Нижняя палата парламента свою позицию высказала, предложения подготовила.

«Позиция госдумы неизменна… Мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять», — указал он.

Володин полагает, что правительство должно предложения тщательно изучить.