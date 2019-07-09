Сухум, , 17:19 — REGNUM

Сергей Кривоносов, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи прокомментировал туристические предпочтения россиян. По мнению депутата, Абхазия и другие кавказские направления могут стать для россиян альтернативой грузинскому туристическому направлению, сообщает ИА «Апсныпресс».

Кривоносов отметил: «в Абхазии сейчас наблюдается всплеск туристического интереса со стороны россиян. Те туристы, которым нравится кавказский сегмент, стали ориентироваться на Абхазию».