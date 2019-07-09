Киев, , 17:13 — REGNUM

Экс-президенту Украины Петру Порошенко за срок его каденции на посту главы государства так не удалось вывести сотрудничество с США на новый качественный уровень.

Об этом 9 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов политолог-международник Ирина Верещук, комментируя подготовку встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа.

«Порошенко удалось только дважды встретиться с президентом Трампом. Помните те скандалы с фото, когда он еле-еле сфотографировался. Такой real politik нам не нужен. Нам нужны качественные отношения», — сказала Верещук.

В этом контексте она призвала команду Зеленского очень качественно и тщательно готовить встречу нового украинского президента с Дональдом Трампом.

Эксперт отметила, что у Украины нет финансовой возможности делать такие покупки в США, как делает, например, Польша (самолеты-истребители F-35) — но она считает, что Зеленский может заинтересовать американский бизнес и власти инфраструктурными проектами на Украине.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил «Голосу Америки» о подготовке встречи Зеленского и Трампа, однако довольно невнятно ответил на вопрос о ее возможном содержании.

«Другое дело — каким будет содержание. Эта встреча закладывает дальнейшие шаги, по крайней мере работы нашей как посольства, на год вперед. И поэтому мы работаем над этим. Не только мы. Сейчас будут — на этой неделе вы увидите — приедут представители президента Зеленского, и мы совместно будем работать здесь, чтобы определить даты визита и его содержание. Я думаю, это вопрос следующих месяцев», — отметил украинский дипломат.

Вместе с тем, Чалый выразил уверенность, что Зеленский и Трамп уже нашли свою «химию отношений».