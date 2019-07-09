Таллин, , 17:03 — REGNUM

В квартире Мстислава Русакова, члена правления НКО «Русская школа в Эстонии», сегодня, 9 июля, был проведен обыск. Об этом сообщает национальный вещатель rus.err.ee со ссылкой на прокуратору Эстонии.

Сообщается, что данная мера была предпринята в рамках расследования уголовного дела по статье №281 Пенитенциарного кодекса «Представление неверных данных в регистр некоммерческих объединений и фондов», возбужденного ранее в декабре 2018 года.

Полиция вместе с Русаковым, который не был задержан, после обыска по месту жительства направились в офис «Русской школы в Эстонии» с целью проведения обыска и там.

Как заявила коллега Русакова Алиса Блинцова, сотрудники полиции изъяли все электронные носители, средства связи и некоторые бумажные документы. На данный момент сам Русаков никак не прокомментировал ситуацию.