Севастополь, , 16:59 — REGNUM

Законодательное собрание Севастополя утвердило закон об отзыве губернатора во втором чтении. Решение принято 9 июля на очередном пленарном заседании, сообщил журналистам депутат Борис Колесников. По его словам, «за» проголосовали 13 депутатов, остальные воздержались.

«Закон ожидаемый, анонсированный, но поддержать его в такой редакции не смогу, поскольку необходимо внести соответствующие изменения в устав города. Поэтому при голосовании я воздержался от принятия данного закона», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий закон рассматривался депутатами в феврале 2018 года, однако в тот раз он не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы быть принятым в первом чтении. Однако спустя несколько заседаний, парламентское большинство его одобрило.

Читайте ранее в этом сюжете: Закон об отзыве губернатора Севастополя депутаты ЗС рассмотрят до каникул