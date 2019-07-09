Пекин, , 16:55 — REGNUM

США продолжают продажу и поставки вооружений в Тайвань, а также военные контакты с мятежным островом, сообщает 9 июля Синьхуа, комментируя призыв официального представителя МИД КНР Гэн Шуана прекратить это военно-техническое сотрудничество и неукоснительно соблюдать принцип одного Китая.

В противном случае, по словам дипломата, неизбежным станет нанесение дальнейшего серьезного ущерба китайско-американским отношениям, а также подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Заявление МИД КНР последовало в ответ на сообщения о планах США продать Тайваню вооружений на сумму свыше 2 млрд долларов, включая поставки танков М-1А2 «Абрамс» и ПЗРК «Стингер».