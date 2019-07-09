Иерусалим, , 16:49 — REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в эскадрилье новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 американского производства и пригрозил Исламской Республике Иран применением этих боевых машин.

Нетаньяху напомнил, что Иран недавно снова грозил Израилю уничтожением. Но в Тегеране должны понимать что F-35 американского производства, стоящие на вооружении израильских ВВС, могут долететь «куда угодно» на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль заказал у США 50 истребителей-бомбардировщиков F-35 и на данный момент получил девять боевых машин. Таким образом Израиль — единственная на Ближнем Востоке страна, которая обладает данными самолетами и уже успела применить их в бою.