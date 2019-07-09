Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM

Президент России Владимир Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ. В университет он прибыл после саммита GMIS-2019, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Встречу с молодёжью он начал, поздравив Екатеринбург с победой в борьбе за право проведения Универсиады-2023. По его словам, это хорошее мероприятие, а для университета ещё и полезное.

«Уверен, что это пойдёт на пользу, не сомневаюсь, что страна порадуется достижениям наших студентов-спортсменов», — сказал Путин.