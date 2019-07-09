Екатеринбург, 9 июля 2019, 16:48 — REGNUM
Президент России Владимир Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ. В университет он прибыл после саммита GMIS-2019, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Встречу с молодёжью он начал, поздравив Екатеринбург с победой в борьбе за право проведения Универсиады-2023. По его словам, это хорошее мероприятие, а для университета ещё и полезное.
«Уверен, что это пойдёт на пользу, не сомневаюсь, что страна порадуется достижениям наших студентов-спортсменов», — сказал Путин.