Киев, , 16:41 — REGNUM

Киев заинтересован в том, чтобы сотрудничество по линии Украина-США приобрело «новые формы», в первую очередь, в военной сфере.

Об этом 9 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов политолог-международник Ирина Верещук, комментируя подготовку встречи президентов Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.

Эксперт отметила, что речь идет, прежде всего, о сотрудничестве в военной сфере.

«Я говорю о законопроекте о военном партнере Украины вне НАТО. Я говорю о возможности закупки вооружений… Если мы сделали заявку, то теперь её нужно расширить, понять, что действительно нам нужно и можем ли мы это себе позволить», — сказала Верещук.

Она выразила уверенность в том, что привлечение США в урегулирование конфликта в Донбассе было бы выгодным Киеву.

«Это основа, на которой можно сделать стойкий альянс «Америка-Украина», в том числе в переговорном процессе. Только не думаю, что США просто так, за красивые глаза, вмешается в конфликт на уровне институций, потому что сегодня у нас есть только спецпредставитель Курт Волкер. Мы не видим ангажированности процесса настолько, насколько мы бы хотели», — добавила Верещук.

ИА REGNUMнапоминает, что посол Украины в США Валерий Чалый выразил уверенность, что визит Зеленского в Вашингтон для проведения встречи с Дональдом Трампом будет подготовлен в августе-сентябре. По информации дипломата, озвученной для «Голоса Америки», уже на этой неделе в Вашингтон приедут представители президента Украины и украинские дипломаты вместе с ними будут готовить визит.