Москва, , 16:35 — REGNUM

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы Виктора Карамышева («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM9 июля, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.

Решение принято на основании заявления парламентария.

«Эти года навсегда останутся в моей памяти, эти годы были для меня большой школой», — отметил Карамышев.

Карамышев стал мэром Курска. На пост мэра Курска претендовали депутат Курского городского собрания Алексей Томанов, глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин, заместитель главы администрации Центрального округа Курска Андрей Борисов и депутат Государственной думы Виктор Карамышев.

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