Москва, , 16:15 — REGNUM

Национальные проекты могут принести реальную пользу бизнесу, уверен Владислав Иноземцев, автор статьи в Snob «Национальные проекты: слова и дела», полный текст которой предлагаем вашему вниманию

«В России принято скептически оценивать любые масштабные инициативы в экономике, исходящие от власти. И тем не менее те самые национальные проекты, о которых много говорится с самых высоких трибун, могут наконец-то принести и реальную пользу бизнесу.

На этих выходных в повестке дня высших руководителей правительства России вновь оказались так называемые национальные проекты, которые в последнее время считаются своего рода палочкой-выручалочкой, способной вывести российскую экономику на траекторию роста. Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Москве на политической конференции возглавляемой им «Единой России», признал, что «уровень информированности [населения] о том, что происходит [в части реализации нацпроектов], очень низок» и рекомендовал однопартийцам активнее проводить разъяснительную работу на самых разных уровнях с использованием различных информационных ресурсов. Первый вице-премьер Антон Силуанов в тот же день посетил с рабочим визитом Пермь, проведя в одном из ведущих промышленных центров России совещание по реализации трех курируемых им нацпроектов, посвященных производительности труда и занятости, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также развитию экспортоориентированных отраслей промышленности. Обстановка на мероприятиях была столь же различной, сколь различны и сами отдельные национальные проекты.

О национальных проектах сегодня говорят действительно много, однако, на мой взгляд, никто не замечает, что 12 масштабных программ легко разделяются на две большие группы. Первая, доминирующая, к которой можно отнести программы демографического развития, совершенствования медицины, образования, науки и культуры, развития транспортной инфраструктуры, городского хозяйства и природоохранной деятельности, а также цифровизацию экономики, объединяет, скажем мягко, те направления, которые требуют огромных трат (бюджет нацпроекта по транспорту — 4,8 трлн рублей, по экологии — 4 трлн, по демографии — 3,1 трлн, по здравоохранению — 1,7 трлн и даже по цифровизации — 1,6 трлн рублей), но основные ориентиры которых сформулированы в довольно обтекаемых формулировках. Вторая, кажущаяся маргинальной и объединяющая как раз те три проекта, которые обсуждались не в Москве, а на Урале, обращена на поиск и создание дополнительных источников доходов бюджета, выглядит на порядок рачительнее (общие затраты на три проекта не достигают и 1,5 трлн рублей в перспективе до 2024 года) и прописана в гораздо больших деталях. Главной причиной проведенного в Перми совещания Силуанов называл, кстати, не популяризацию нацпроектов, а «необходимость получить обратную связь о том, как реализуются проекты, ответить на вопросы, которые есть у предпринимателей» — и стоит признать, что данный формат (а ранее подобные мероприятия с участием первого вице-премьера были организованы в Туле, Тюмени, Новокузнецке, Владивостоке и Махачкале) показывает хорошие результаты.

В ходе совещания в Кузбассе было принято решение о смягчении требований валютного контроля для развития экспортных операций; в Приморье первый вице-премьер объявил о намерении правительства унифицировать ставки налога на доходы физических лиц для россиян и нерезидентов. Во время поездки в Пермь обсуждались вопросы совершенствования кредитования малого и среднего бизнеса (уже в текущем году объем такового, согласно графику нацпроекта, должен вырасти до 1 трлн рублей) и пересмотра рестрикционной политики многих госбанков в данной сфере; ускорения возврата НДС при вывозе товара за рубеж с помощью применения механизма экспортного факторинга; снижения железнодорожных тарифов на перевозку экспортных грузов; дальнейшего снижения реальной цены кредита для ориентированных на экспорт предприятий аграрного сектора. Поистине революционно прозвучал положительный ответ первого вице-премьера на предложение одного из уральских предпринимателей расширить список позиций импортного высокотехнологического оборудования, освобождаемого от уплаты НДС (тема эта традиционно значима для уральских компаний, приобретающих значительные объемы современного промышленного оборудования).

Важными темами для бизнеса стали постоянные изменения государством правил игры в отношениях с малым и средним бизнесом. В частности, были положительно оценены инициативы по сохранению режима господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства в тех случаях, когда они перерастают лимиты, применяемые для определения размера компании, а также расширение горизонта планирования закупок госкомпаний у малых и средних предприятий с нынешних 1 года до 3 лет. Конечно, Пермский край известен прежде всего своей крупной промышленностью и своим экспортным потенциалом (по числу субъектов малого бизнеса он занимает среди регионов Приволжского федерального округа пятое место), но активность предпринимателей в ходе совещания с участием московских чиновников указывала на несомненную заинтересованность всего местного бизнеса в максимальном успехе тех национальных проектов, которые ставят своей задачей облегчение условий ведения предпринимательской деятельности в стране.

Общий тон, который взят Силуановым в рамках реализации тех национальных проектов, над которыми он осуществляет кураторство, выгодно отличается, на мой взгляд, от большинства обсуждений «макропроблем», в последнее время активизировавшихся в России. Кажется, сегодня в российской власти столкнулись позиции сторонников кардинального улучшения инвестиционного климата за счет институциональных реформ, налогового регулирования и ограничения влияния силовых структур на экономику, и тех, кто выступает за расширение кредитования, ускорение инвестирования резервов из Фонда национального благосостояния и в целом насыщение экономики деньгами. На этом фоне позиция первого вице-премьера является реалистической и рациональной одновременно. С одной стороны, он все активнее отстаивает точечные изменения в налоговой политике и в механизмах регулирования и поддержки бизнеса, делая все от него зависящее для придания предпринимателям чувства уверенности в перспективах развития их бизнеса. С другой стороны, он поддерживает инициативы роста кредитования предпринимателей — причем делает акцент на компаниях малого и среднего размера, так как подобные финансовые вливания более эффективны и чем потребительское кредитование граждан, и чем выдача ссуд крупным компаниям (первое чревато излишней закредитованностью населения и последующим сокращением потребительского спроса, а последнее — реализацией не всегда четко просчитанных проектов). Балансируя между довольно радикальными позициями других чиновников, ответственных за выработку экономического курса страны, Антон Силуанов стремится достичь максимума из возможного сегодня в сфере экономических реформ.

Еще раз повторю: сегодня сложно быть уверенным в успешной реализации всех национальных проектов — многое, что влияет на их выполнение, находится за пределом сферы влияния ответственных за их реализацию (последние данныепо возобновившемуся демографическому спаду это прекрасно подтверждают). Однако те из них, что ориентированы на снижение бюрократических препятствий для экономического роста, стимулирование экспорта, обеспечение роста производительности труда и гарантирование доступности заемных средств для малого и среднего бизнеса, могут быть воплощены в жизнь при любых условиях, так как зависят только от политической воли. Которая, судя по всему, у финансового блока российского правительства сегодня имеется».