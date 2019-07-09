Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM

Вопросы изменения климата и экологические проблемы нуждаются в глубокой содержательной дискуссии. Об этом на саммите GMIS в Екатеринбурге заявил Владимир Путин.

«Как совместить долгосрочное развитие, нарастание объёмов производства и природное благополучие, высокое качество жизни людей. Как сделать так, чтобы цифровая технологическая революция, роботизация, переход к интернету вещей не оказались в ресурсном и экологическом тупике. Эти вопросы, на наш взгляд, требуют глубокой, содержательной дискуссии», — сказал президент.

«Однако вместо разговора по существу по глобальной климатической и экологической повестке, мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой, я не побоюсь этого слова, просто мракобесие. Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса. Что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, кстати говоря, создать локальное благополучие для избранных, тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшний день имеют. Или, честнее сказать, чего не имеют. Доступа к чистой воде, продововольствию, образованию, другим плодам цивилизации. Такая архаика — это, конечно, путь в никуда, это путь только к новым конфликтам», — добавил Владимир Путин.