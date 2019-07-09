Оренбург, , 16:50 — REGNUM

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер вошел в список самых богатых госслужащих и депутатов России. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.

Врио главы Оренбуржья занял 67-место в списке самых богатых чиновников России Forbes.ru

Оренбургский высокопоставленный чиновник занимает 67-е место в рейтинге богачей. Его годовой доход составил 234,1 млн рублей. Денис Паслер в собственности имеет пять объектов недвижимости.

Напомним, Денис Паслер назначен врио губернатора после досрочной отставки Юрия Берга 21 марта 2019 года. С 20 июня 2012 по 26 сентября 2016 года являлся председателем правительства Свердловской области. 4 апреля 2017 года Паслер был избран председателем правления ПАО «Т Плюс».

Добавим, возглавил рейтинг богачей депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов с доходом почти 10 млрд рублей. Замыкает список депутат Госдумы Олег Хор с годовым доходом 153 млн рублей.

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