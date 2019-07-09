Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM

Государство намерено привлекать компании с госучастием для научно-технологического развития страны, заявил 9 июля президент России Владимир Путин на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

По словам российского лидера, также государства готово сотрудничать и с частным бизнесом.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 июля, Путин посещает Екатеринбург. Глава государства принял участие в открытии Глобального саммита по производству и индустриализации и осмотрел экспозицию международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Кроме того, главу государства ждут в Уральском федеральном университете.

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