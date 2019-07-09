Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM

Глобальный саммит по производству и индустриализации сделал серьёзную заявку на то, чтобы стать востребованной международной платформой для глубокого обсуждения вызовов новой технологической эпохи. Об этом в своём выступлении в Екатеринбурге заявил президент России Владимир Путин.

«Хотел бы использовать эту трибуну для того, чтобы ещё раз рассказать о подходах России к решению общих, фундаментальных, без всякого преувеличения, цивилизационных проблем. О нашем видении долгосрочных тенденций, которые определяют глобальное развитие, и тех рисков, с которыми мы уже сталкиваемся или можем столкнуться в самое ближайшее время», — начал своё выступление президент страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прибыл в Екатеринбург сегодня, 9 июля. Также он осмотрит экспозицию ИННОПРОМа и встретится со студентами и аспирантами УрФУ.