Душанбе, , 15:35 — REGNUM

Согласно отчету, предоставленному генеральной прокуратурой Таджикистана, за январь-июнь 2019 года в ведомство поступило более 2,4 тысяч обращений таджикистанцев о нарушении их прав. При этом к уголовной ответственности с начала 2019 года было привлечено 22 должностных лица.

В ведомстве отмечают, что абсолютно все заявления были проработаны.

Так, суд признал виновным в игнорировании обращений граждан секретаря сельского округа Хаёти Нав Согдийской области.

Напомним, что в октябре 2018 года в Таджикистане были задержаны трое бывших чиновников, которых подозревали в мошенничестве.