Москва, , 16:07 — REGNUM

Запрет на перевод денежных средств из России в Грузию, если его и введут, едва ли сможет остановить финансовые потоки из РФ в республику Закавказья. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщил советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов.

По его словам, осуществить данный запрет на практике в полном объёме будет практически невозможно. Ведь платёжные системы смогут переводить деньги не напрямую в Грузию, а через третьи страны.

«Скорее всего, можно ограничить по отношению к классическим банковским переводам. Такие переводы ограничить легко. А большинство платёжных систем эффективно проконтролировать не удастся. Более того, сама по себе мера не выглядит рациональной. Ничего не мешает сперва перевести в нейтральную страну, а потом куда-то далее. Пока есть возможность перевода в нейтральную юрисдикцию, есть и возможность перевода дальше», — отметил эксперт.

Однако запрет, безусловно, усложнит саму процедуру перевода средств. Это, в свою очередь, скажется на стоимости транзакции. Что касается коммерческих переводов, то и здесь заинтересованные стороны, скорее всего, смогут найти возможность отправить деньги из России в Грузию.

«Бизнес, скорее всего, тоже сможет найти двухступенчатую схему. Скажем, сперва в Белоруссию, потом дальше», — считает Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в свете обострения русофобских настроений в Грузии и агрессивных действий грузинских неонацистов власти РФ вынуждены предпринимать меры ограничительного характера в отношении республики. Среди озвученных предложений, помимо запрета на ввоз грузинских вин и минеральных вод, прозвучала также идея возможного запрета на осуществление денежных переводов в Грузию.

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