Киев, , 15:33 — REGNUM

При личной встрече президент Украины Владимир Зеленский действительно предложит президенту США Дональду Трампу прилететь в Минск на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам украинской проблематики.

Об этом 9 июля заявил в кулуарах парламента Украины внефракционный депутат, бывший губернатор Донетчины Сергей Тарута, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации Таруты, секретарь украинского Совнацбеза Александр Данилюк уже отправился в США, чтобы готовить встречу Зеленского и Трампа.

«Дай бог, чтобы она была хорошо организована и проведена, не только выпить чай и сфотографироваться, но чтобы были определенные результат. После этого поймем, что скажет Трамп… Если Трамп скажет «да» приехать в Минск, тогда точно не откажется и Путин. Такого формата еще никогда не было. От него Украина и весь мир будет много ожидать», — подытожил Тарута.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Зеленский в специальном видеообращении предложил президенту Путину провести переговоры в Минске по актуальным вопросам при участии президента США Дональда Трампа, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что на этой неделе в Вашингтон приедут представители президента Украины, и украинские дипломаты вместе с ними будут готовить визит. По его оценке, встреча Зеленского и Трампа может состояться в августе или сентябре.