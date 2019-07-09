9 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ) в интервью ИА REGNUM рассказал о своих впечатлениях о пережитом погроме радикалов в грузинском парламенте, прокомментировал ответные меры со стороны России в отношении Грузии, а также дал прогноз по дальнейшему развитию событий.

Ольга Зенькович, , 16:38 — REGNUM

Депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал о пережитом погроме радикалов в грузинском парламенте и прокомментировал ответные меры со стороны России в отношении Грузии.

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

Ольга Зенькович: Госдума приняла заявление о дополнительных экономических мерах в связи с провокациями в Грузии. Сегодня с парламентской трибуны снова звучала Ваша фамилия. Изменилось ли Ваше восприятие событий?

Сергей Гаврилов: Произошедшая ситуация стала неожиданностью для нас, для всех делегатов крупнейшей Межпарламентской ассамблеи православия, состоящей из 23 стран — от Иордании до Балкан. Мы находились на территории Грузии по официальному приглашению грузинского руководства, которое обещало нам не только высший уровень гостеприимства, но и абсолютную безопасность. И накануне заседания в ходе приема в президентском дворце мы согласовали порядок работы мероприятия, и для нас было полной неожиданностью, когда в день заседания в зал парламента ворвались радикалы, сорвали заседание, выступили с угрозами физической расправы в отношении делегатов. Я должен сказать, что представители парламентов проявили полное единодушие — мы покинули зал заседаний. Тогда уже мы высказали свое возмущение, когда некоторые радикалы, в том числе депутаты грузинского парламента, выступили с угрозами убийства в отношении некоторых депутатов — членов МАП. Мы продолжили заседание 20-го июня в отеле недалеко от парламента и с удивлением обнаружили, что отель начинает блокироваться тысячами протестующих, со всех сторон радикалы бросают бутылки в стеклянные окна отеля, угрожают расправой и требуют прекратить наше заседание.

В этот момент руководство Грузии, очевидно руководствуясь ложным инстинктом самосохранения, попыталось перехватить лозунги протестующих, напомню, что они носили антироссийский характер. Полиция, очевидно реагируя на позицию руководства своей страны, тоже начала расходиться, то есть оставлять без защиты многочисленных гостей в Тбилиси. Это были не просто гости, это — депутаты национальных парламентов, представители международных организаций, например Панафриканского парламента, многие из них обладают дипломатическим статусом, как и члены российской делегации.

Тем не менее угроза росла. Мы решили завершить заседание, выразив осуждение действий радикалов и руководства Грузии, которое не смогло обеспечить ни безопасность, ни условия для проведения Ассамблеи. Грузия добивалась год официально, а до этого еще год выходила с просьбами о проведении этого мероприятия на территории Грузии. По мнению руководства Грузии, наша Ассамблея должна была привести к росту международного авторитета Грузии как цивилизованной демократической страны, способной проводить крупные международные форумы.

Мы увидели давление радикалов на власть, разрушение основ государственности, потому что когда 20 июня улица была захвачена радикалами, власть отсутствовала, делая невнятные заявления, и, по сути, мы стали свидетелями того, что наша Ассамблея стала поводом для проведения ряда радикальных демонстраций в защиту наркотиков, ЛГБТ-сообщества и последующего переворота, потому что буквально в этот же день около 10 тысяч человек — хорошо подготовленных, с заранее заготовленными плакатами — были выведены на площадь и начали штурмовать парламент. Безусловно, происходящее в Грузии — это внутренние дела Грузии, но для нас является неприемлемым использование организаторами переворота антироссийских лозунгов, попыток раскачивания грузинского общества и превращение Грузии в очаг нестабильности на Кавказе. Очевидно, что инициаторы переворота не заботились о международном рейтинге Грузии, о европейском векторе развития, они шли на захват власти, создание изолированного образования, которое подчинялось бы воле внешних сил. Это крайне опасно как для Грузии и России, так и для стран Ближнего и Среднего Востока. Опасно создание крайне агрессивного экстремистского государства с возможным размещением иностранных военных баз на этой территории.

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Ольга Зенькович: За протокол отвечала грузинская сторона?

Сергей Гаврилов: Грузинская сторона отвечала не просто за протокол, а отвечала за все вопросы, связанные с организацией мероприятия, и накануне в ходе приема спикер парламента сказал: «Вас ждет высокий уровень гостеприимства, мы решили все организационные вопросы и ждем вас именно в зале заседаний парламента, и мы хотели бы, чтобы члены ваших семей присутствовали на Ассамблее, как на торжестве демократизма». К счастью, с нами в Тбилиси не было членов наших семей.

Ольга Зенькович: Ответ России достаточный?

Сергей Гаврилов: Мы можем констатировать, что целью организаторов крупных беспорядков является не только разжигание радикализма в Грузии, не только обострение российско-грузинских отношений, но и удар по традиционным моральным духовным ценностям грузинского общества. Представлялось, что ограничение туризма являлось абсолютно закономерным, потому что по всей Грузии прошли радикальные митинги и защита наших соотечественников есть прямой долг руководства нашей страны. Впоследствии стало понятно, что произошедшее 20 июня было лишь началом, первым звеном этой кампании, направленной на свержение власти и обострение отношений на Кавказе. Следом за этим грузинские делегации в ПАСЕ и ОБСЕ начали вести себя крайне агрессивно, провокационно по отношению к России, и на днях это завершилось рядом столкновений, демонстраций и выступлением одного из ведущих грузинских каналов с грубым оскорблением в отношении России и её президента.

Представляется, что мер, принятых в отношении Грузии, недостаточно. Мы хотели бы, чтобы руководство Грузии всё-таки вспомнило, что Грузия является государством, и приняло необходимые меры на государственном уровне, связанные с отказом от русофобии, поиском и наказанием виновных как в нападении на делегатов Межпарламентской ассамблеи православия, так и оскорблении Президента России в эфире. Кроме того, мы ждем официальных извинений от руководства Грузии и принятия мер, которые исключили бы давление экстремистов на отношения между нашими народами. Я был свидетелем того, как грузинское гостеприимство обернулось прямой физической агрессией в отношении депутатов Государственной думы.

До того момента, пока не будут приняты меры в этом направлении, говорить о восстановлении отношений с Грузией невозможно. Была похожая ситуация в дружественном нам Египте, когда после известного теракта с самолетом была достигнута договоренность о том, что совместными действиями правоохранительных органов России и Египта будут создаваться условия для безопасности наших туристов. Аналогичное решение должно быть принято в отношении Грузии.

Крепость Ананури. Военно-Грузинская дорога (cc) Alexxx Malev

Ольга Зенькович: Какое ближайшее будущее ждет отношения двух стран?

Сергей Гаврилов: Россия настроена крайне благожелательно. Мы приветствовали рост туризма, рост на треть товарооборота, импорта сельхозпродуктов, рост финансовых перечислений от граждан Грузии, работающих в России, на свою историческую родину, что, безусловно, позволяет решить те социальные проблемы, которые испытывает грузинское государство в условиях кризиса и безработицы. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Надеемся, что грузинский народ и власть смогут восстановить управляемость страны, смогут развернуть деградацию российско-грузинских отношений при тех необходимых условиях, о которых я сказал.

Но в настоящий момент ситуация только усугубляется. Государственная дума приняла и направила в правительство Российской Федерации соответствующее заявление о введении дополнительных ограничительных мер в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. Мы надеемся, что итогом наших действий станет больший реализм руководства Грузии в отношениях с Россией. Для нас отношения с Грузией являются значимыми — это близкий нам народ. Попытки господина Саакашвили вернуться во власть путем незаконного переворота и использования в этих целях радикальной молодежи может повредить долгосрочным отношениям России и Грузии в перспективе.