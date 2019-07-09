Высокие Татры, , 15:33 — REGNUM

Россия не заинтересована в дальнейшем накалении обстановки вокруг Ирана. Действия Тегерана не нарушают каких-либо действующих соглашений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июля на встрече глав МИД ОБСЕ в Словакии.

Он отметил, что российская сторона рассчитывает на сдержанность иранских властей, хотя Москва не может не видеть объективных фактов. Факты таковы, что Иран, приступивший к обогащению урана выше 3,67%, не нарушает ни Договор о нераспространении ядерного оружия, ни соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительный протокол к этому соглашению.

Ситуацию нужно рассматривать с учетом указанных фактов, подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в словацких Высоких Татрах 8 и 9 июля состоялась неформальная министерская встреча ОБСЕ. Инициатором переговоров выступил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

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