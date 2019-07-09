Пермь, , 16:50 — REGNUM

Четыре депутата законодательного собрания Пермского края вошли в список самых богатых госслужащих и депутатов России за 2018 год. Журнал Forbes опубликовал рейтинг, согласно которому среди богачей оказались экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев, а также депутаты регионального парламента Николай Благов, Олег Третьяков, Юрий Борисовец и Дмитрий Осипов.

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев находится на 23 месте в рейтинге. Его доход составил 538,4 млн рублей и 6 недвижимыми объектами в собственности. Напомним, Трутнев — уроженец Перми, в 2000—2004 годах являлся губернатором Прикамья.

Депутат Заксобрания Николай Благов занимает 39-е место. Доход парламентария составил 421 млн рублей, в собственности указано 62 объекта недвижимости.

Депутат Дмитрий Осипов с годовым доходом в 304,99 млн рублей оказался на 49-м месте. Владеет 13 объектами недвижимости.

Юрий Борисовец занял 90 — место в рейтинге. Доход за год составил 165,83 млн рублей, в собственности находится 49 объектов недвижимости.

На 99 месте расположился Олег Третьяков, чей доход составил 153,83 млн рублей. В собственности — 20 объектов недвижимости.