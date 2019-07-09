Рим, , 15:23 — REGNUM

В новом составе Еврокомиссии Италия будет претендовать на пост комиссара по вопросам интеграции, заявил во вторник, 9 июля, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези, передает Mediaset.

Ранее итальянские министры отмечали, что страна будет претендовать на получение одного из значимых «экономических» постов в новом составе Еврокомиссии.

В нынешнем ее составе Италия представлена Федерикой Могерини, ответственной за внешнюю политику. В новом правительстве Италии скептически оценивали значимость этого поста — в частности, лидер «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини назвал Могерини «еврокомиссаром по путешествиям».