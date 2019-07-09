Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM

Президент России Владимир Путин высоко оценил конгресс-центр, построенный к Глобальному саммиту GMIS-2019. Об этом он заявил в своём выступлении на мероприятии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Новый конгресс-центр построили, такой красивый! Поздравляю город с этим приобретением!» — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конгресс-центр сдали в июне. Владимир Путин в Екатеринбурге, кроме саммита, посетит выставку ИННОПРОМ. Также его ждут в Уральском федеральном университете.