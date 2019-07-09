Высокие Татры, , 15:19 — REGNUM

Несмотря на то, что некоторые страны продолжают высказывать обвинения в адрес России, большинство государств всё же стремилось использовать неформальную встречу глав МИД ОБСЕ для поиска путей выхода из тяжёлых кризисных условий, в которых оказалась сейчас европейская безопасность. Об этом на пресс-конференции по итогам участия в заседании заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Читайте также: Лавров и глава ОБСЕ обсудили мирное урегулирование ситуации в Донбассе

Российский министр позитивно оценил прошедшую в Словакии встречу.

«Разговор в целом получился полезным, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Хотя некоторые наши коллеги по-прежнему заточены только на то, что заученно повторяют осуждения в адрес России: «агрессия», «оккупация» и так далее».

Лавров также выразил надежду, что структурированный диалог в ОБСЕ уже в ближайшее время приведёт к конкретным договоренностям.

«Пока ни к каким результатам этот диалог не привел. А ситуация в общем-то достаточно серьезная. Она требует решений, требует практических шагов по деэскалации обстановки», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, неформальная министерская встреча ОБСЕ проводилась 8−9 июля в словацких Высоких Татрах. Она прошла по инициативе действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака. Встречи в таком формате ранее проводились на Корфу (2009 г.), в Алма-Ате (2010 г.), Нью-Йорке (2014 г.), Потсдаме (2016 г.) и австрийском Мауэрбахе (2017 г.). На них не принимается решений и документов, их цель — неформальный обмен мнениями на высоком уровне о состоянии дел в Евро-Атлантике и Евразии, обсуждение подготовки официального заседания СМИД, которое в этом году пройдёт в Братиславе 5−6 декабря.