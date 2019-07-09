Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM

Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург. Он примет участие в саммите GMIS-2019, а также посетит десятую по счёту международную промышленную выставку ИННОПРОМ.

Кроме того, главу государств, а ожидают в бывшем главном корпусе Уральского государственного университета. Там он пообщается со студентами и аспирантами. Президента там уже ждут. Территория вокруг здания оцеплена с самого утра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Екатеринбурге стартовал юбилейный ИННОПРОМ. А 9 июля в новом здании конгресс-центра открылся Глобальный саммит по производству и индустриализации.