Братислава, , 15:07 — REGNUM

Россия готова рассматривать предложения президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе, но делать их необходимо по дипломатическим каналам, заявил 9 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ в словацких Высоких Татрах.

«Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook, — цитирует ТАСС Лаврова. — Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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