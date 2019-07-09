Киев, , 15:06 — REGNUM

На Украине обсуждается идея для урегулирования ситуации в Донбассе сделать «микс» из Нормандского и Будапештского форматов переговоров.

Об этом 9 июля заявил в кулуарах парламента Украины внефракционный депутат, бывший губернатор Донетчины Сергей Тарута, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом он считает, что нужно ввести и двусторонний формат переговоров Украина-Россия «на уровне президентов, министров иностранных дел, на уровне парламентов и правительств».

«То, что говорил Зеленский — это многосторонний формат, когда мы привлекаем наших партнеров — Германию, Францию, ассоциативную Америку, которая не является участником Нормандского формата, но она — подписант Будапештского меморандума. Привлекаем к этому Евросоюз, они готовы и, возможно, Британию… Непублично можно привлекать Израиль, с которым у нас и у России хорошие отношения, также Белоруссию, Казахстан и вести переговоры непублично… Сейчас есть инициатива сделать микс Нормандского и Будапештского форматов», — сказал Тарута.

Он призвал руководство Украины, России, Брюсселя, Франции и Германии назначить своих спецпредставителей и начать подготовку к новому формату переговоров.

«Нужно вести переговоры на уровне спецпредставителей каждой страны, которые будут назначены главами стран и иметь большие полномочия… Это сегодня зависит не от Путина, это больше зависит от позиции Америки и Британии… Потом в Минск приезжают руководители тогда, когда они понимают, чем закончится встреча. Это значит, что до этого команды должны все отработать с четким понимаем соглашений, с которыми они публично выйдут», — добавил Тарута.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Зеленский предложил президенту Путину провести переговоры в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат. Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию», — заявил на то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем Песков сразу подчеркнул, что США не являются участниками нормандского процесса, и это усложняет возможность проведения встречи такого формата.

От западных партнеров Украины публичных комментариев относительно предложения Зеленского пока не последовало.