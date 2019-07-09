Киев, , 14:57 — REGNUM

На Украине «барыжная власть» хотела закрепить в Конституции минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, и лишь вмешательство отдельных политических сил сорвало данный план.

Об этом 9 июля завил с парламентской трибуны депутат Верховной рады, член фракции «Самопомощь» Олег Березюк, передает корреспондент ИА REGNUM

При этом он назвал минские соглашения по урегулированию «лживыми».

»"Самопомощь» как политическая сила и партия не торговала надеждами, как сегодня торгуют все остальные… Будучи единственной в этом зале, она открыто и смело выступила против лживости минских соглашений, которые эта барыжная власть хотела имплементировать в Конституции Украины. И государство победило, не поддавшись на эту провокацию», — сказал Березюк.

Он также напомнил, адресуясь, видимо, к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что фракция «Самопомощь» продолжает выступать против торговли Украины с Россией и отдельными регионами Донбасса. Такие отношения он назвал «барыжной торговлей на крови».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает полное снятие экономической блокады с неподконтрольного Донбасса, если ДНР и ЛНР вернут «незаконно национализированные» предприятия региона прежним собственникам.

«Вопрос с эконмической блокадой… Все это возможно. В Минске мы об этом говорим… Все в ближайшее время можно открыть (об открытии украинского рынка для предприятий Донецка и Луганска — ред.), но тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — заявил, в частности, Зеленский.

Партия и фракция «Самопомощь» является проектом нынешнего мэра Львова Андрея Садового. Согласно данным соцопросов, та политическая сила полностью растеряла свою популярность и не проходит избирательный барьер в парламент нового созыва.